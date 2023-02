A Viano sfida da brividi

di Giuseppe Marotta

Oggi ben sei gli anticipi delle reggiane fra i dilettanti: tutti in campo alle ore 15. Spicca in Eccellenza la sfida del fanalino di coda Campagnola (che non vince da 6 partite). I rosanero (14 punti) ospitano la Modenese (28). In una situazione complicatissima (reggiani a -12 dal Boretto che è la prima squadra dentro la zona playout), per il Campagnola sarà l’occasione di avvicinare la penultima (Castellana Fontana, che ha 19 punti). Arbitra Jacopo Sartori di Piacenza. Nutre certamente maggiori speranze il Brescello, che nel girone A di Promozione ospiterà Il Cervo. Entrambe sono appaiate a quota 25, a +1 sulla zona playout. Una sfida delicata, non decisiva ma sicuramente importante. Il Brescello, tra l’altro, arriva da una sconfitta (3-0 del Tonnotto San Secondo) che aveva fermato la striscia di 4 vittorie di fila. Fischia Gianluca Di Lorenzo, piacentino.

Nel girone B un grande derby: la Vianese (33) ospiterà il BibbianoSan Polo (32). Un incontro dai mille significati, speciale per il direttore sportivo del Bibbiano Luca Filieri, che sarà un ex di turno. Entrambe non stanno vivendo un momento troppo brillante: i rossoblù di Viano nelle ultime 5 ne hanno vinte due, perse due e pareggiata una, mentre il BibbianoSan Polo nelle ultime 5 ne ha vinte due, pareggiate due e persa una. Il direttore di gara sarà Gheorghe Cucereanu di Finale Emilia.

In Prima categoria, nel girone B il Gattatico (18) è atteso da un match di grande importanza: ospiterà la Langhiranese Valparma (30). I reggiani non vincono da tre incontri, e con un successo si porterebbero, almeno per una notte, fuori dalla zona playout. Non sarà, però, facile contro la settima della classe che punta i playoff e su 20 partite ne ha perse 6. Giuseppe Montanari di Bologna sarà l’arbitro del match.

Non vorrà fallire, all’esordio alla guida della Virtus Libertas (31), mister Gianpaolo Benetti (che ha appena sostituito l’esonerato Marco Marchesini): sarà impegnato sul campo della Gualtierese, che con soli 8 punti chiude la graduatoria del girone C. Dirigerà la contesa un arbitro di Piacenza, Darou Dia.

Chiude il programma la Seconda categoria: nel girone E fari puntati sul "Torelli" di Scandiano, dove il Fellegara (37) ospiterà La Veloce Fiumalbo (16). L’obiettivo dei "blues" è chiaro: portarsi per una notte in testa alla classifica in solitaria. Coi 3 punti supererebbe in un sol colpo l’Ubersetto e la Rubierese (che però deve ancora recuperare la trasferta proprio con La Veloce). F

ischietto in mano per un modenese: Arnaud Kontchou Tenda.