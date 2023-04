A.A.A. cercansi punti pesantissimi

La 15ª giornata del girone del campionato di Serie D si gioca oggi su tutti i campi come anticipo pasquale, con il torneo che riprenderà poi domenica 16.

Alle 15 il Lentigione ospita il Prato, la Correggese attende il Riccione, mentre la Bagnolese è impegnata nella difficile trasferta di Ravenna.

LENTIGIONE. Si gioca alla Immergas Arena di Sorbolo Mezzani, tra due squadre con classifica similare, i locali al 14° posto con 41 punti e gli ospiti al 13° con 42. Il Prato è stato penalizzato di tre punti per una problematica societaria e ha perso altri tre punti per aver utilizzato pochi under, sia pure per pochi minuti in un derby toscano. Entrambe le decisioni non sono ancora definitive. "Siamo nel rush finale – dice Paolo Beretti, mister del Lentigione – queste sono partite da vincere con la tecnica, ma anche con la voglia e l’agonismo che servono in gare cruciali del campionato". Al Prato di mister Lucio Brando manca lo squalificato April e ci sono alcun giocatori non al meglio tra cui il bomber Mobilio (11 gol); al Lentigione, che ha già impiegato per alcuni minuti Staiti, manca ancora lo squalificato Gozzi, oltre a Cortesi e Micheal. CORREGGESE. Gioca al Borelli contro il Riccione di Mattia Gori, tecnico della Correggese nella stagione 202021 che torna per la prima volta a Correggio da ex. Correggese 17ª a 37 punti, Riccione sesto a 47, sotto i play-off di soli 4 punti. Locali praticamente al completo, con voglia di proseguire sulla scia della vittoria di Forlì, Riccione pericoloso per il suo gioco che porta al tiro attaccanti e centrocampisti.

BAGNOLESE. Il Ravenna è quarto a 52 punti, 10 punti nelle ultime 5 gare, la Bagnolese è penultima a 30, a digiuno di vittorie da oltre due mesi.

Tra i locali di mister Massimo Gadda rientra l’attaccante (ex Reggiana) Marco Guidone, la Bagnolese è al completo con il ritorno di Quitadamo, mentre Sakaj è in ripresa. Indiscrezione interessante per le tre reggiane, e pare che la segnalazione in Lega Dilettanti sia arrivata proprio da una società emiliana, riguarderebbe l’utilizzo da parte del Fanfulla Lodi di Klajdi Lusha, ex Parma, in dieci partite a inizio campionato. Pare ci fosse una squalifica pendente e si ipotizza una pesante penalizzazione per la formazione lombarda che da 45 punti potrebbe così rientrare in zona retrocessione. I legali sono al lavoro.

