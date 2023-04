"Abbiamo capito che non siamo brutti e scarsi"

di Gabriele Gallo

Tre volte in doppia cifra in altrettanti match, gli ultimi, che hanno coinciso con il tris di successi consecutivi dell’Unahotels. I quali hanno permesso al vascello biancorosso di raggiungere acque più sicure, con il porto salvezza più vicino, pur se non ancora raggiunto.

Osvaldas Olisevicius, nel decisivo finale di stagione che la truppa di coach Sakota sta affrontando, si sta rivelando un fattore fondamentale, come tutti auspicavano.

Olisevicius, il gran bel momento della Unahotels coincide anche col suo costante miglioramento. Solo un caso?

"È molto semplice: non voglio retrocedere! Quindi, sto facendo del mio meglio per aiutare la squadra a vincere più partite possibili e raggiungere l’obiettivo salvezza".

Quando contro Scafati siete finiti a -13, tutti abbiamo pensato che l’A2 fosse dietro l’angolo. Poi è arrivata una grande reazione, che ha portato alla vittoria. E’ cambiata quella sera la stagione biancorossa?

"È un’analisi che ci può stare. Quella partita ci ha mostrato che lottando si possono superare anche momenti molto difficili e vincere. Penso che ci sia servito soprattutto in termini di fiducia in noi stessi e come riscontro del duro lavoro quotidiano che facciamo in palestra durante gli allenamenti settimanali". Ora la classifica dice: decimo posto, sia pure in coabitazione, e migliore situazione negli scontri diretti. La salvezza è più vicina?

"Il lavoro non è finito, non siamo ancora salvi. Non possiamo alzare la testa e fermarci. Non faccio calcoli e non guardo alle avversarie, dobbiamo continuare il percorso che stiamo facendo in queste ultime settimane". E’ giusto dire che il grave infortunio di Anim, i problemi al ginocchio di Burjanadze e il fatto che Lee giochi ancora condizionato da un infortunio non da poco, vi hanno dato maggiore spinta emotiva?

"Ogni assenza, ogni infortunio sono cose dolorose per la squadra. Allo stesso tempo però rappresentano un extra-motivazione per lottare anche per chi non può giocare e, se conquisteremo l’obiettivo della salvezza, sarà anche per merito loro".

Domani si gioca a Tortona. Come la vede?

"E’ davvero una squadra forte e giocare in casa loro sarà molto difficile. Dovremo difendere con fisicità, non farli eseguire facilmente i loro schemi e non giocare il tipo di partita che vorranno, al loro ritmo".

Da punto di vista tecnico, quali sono stati i fattori che hanno portato l’Unahotels a vincere così tante partite in questo ultimo periodo?

"Abbiamo iniziato a credere veramente in quello che stavamo facendo, a pensare che non eravamo una squadra così brutta e scarsa come invece per un periodo siamo stati. E soprattutto, che possiamo giocarcela con tutti"

Quanto è contato, in questo senso, l’appoggio dei tifosi? "Sono un giocatore in più della nostra squadra. Il loro supporto è fondamentale e non vogliamo deluderli".

News dal calendario: in vista delle ultime due giornate di regular season, programmate per le domeniche 30 aprile e 7 maggio (nel primo caso l’Unahotels scenderà in campo a Sassari, nel secondo al PalaBigi contro la Dolomiti Energia Trento) Legabasket ha comunicato che tutti i match si giocheranno, per entrambi i turni, alle 17.30, al fine di garantire la contemporaneità delle gare. Riguardo alla sfida di domani sera in quel di Casale Monferrato contro Tortona, ufficializzati gli arbitri che la fischieranno: Saverio Lanzarini, Denis Quarta e Giulio Pepponi.