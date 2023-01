"Abbiamo capito di avere delle qualità"

di Gabriele Gallo

In questo difficilissimo girone d’andata, con la squadra ancora ultima in classifica, il popolo Unahotels ha scelto Beka Burjanadze (che ieri ha compiuto 29 anni) quale idolo del PalaBigi. Perché in un momento in cui il sostegno dei tifosi comunque non manca, identificarsi con un giocatore che dà tutto per la maglia, che carica il pubblico anche con il linguaggio del corpo, è un valore aggiunto.

Burjanadze, i tifosi l’apprezzavano già prima dell’ultima partita, per la grinta che mette in campo e l’attaccamento alla maglia. Ma contro la Vuelle lei è stato determinante anche dal punto di vista tecnico.

"Sono felice soprattutto per aver aiutato la squadra a vincere. Poi, conosco le mie caratteristiche: alcuni giocatori si adattano più velocemente, altri più lentamente. Si tratta per me di un ambiente nuovo, un campionato nuovo, un allenatore nuovo. Ho fiducia nel mio processo di apprendimento e lavoro duro tutti i giorni per arrivare alla mia versione migliore".

Le prestazioni in biancorosso sono state un po’ altalenanti, in particolare in tema di pericolosità offensiva. Ci aspettiamo maggiore continuità?

"Dopo Eurobasket ho potuto allenarmi solo a livello individuale. Per cui è normale che ci abbia messo un po’ di tempo. Ora sto bene fisicamente e penso solo a restare concentrato per migliorarmi sempre".

Ci ha messo poco però a diventare un beniamino dei tifosi… "Queste perché ho sempre amato creare una ’connessione’ con i tifosi in qualsiasi piazza abbia giocato. La gente di Reggio però è incredibile, riesce a creare un’atmosfera pazzesca in determinati momenti delle partite. Inoltre ho apprezzato il modo in cui la società in primis e tutti i tifosi hanno accolto me e la mia famiglia in quella che per noi è una città del tutto nuova".

La vittoria contro Pesaro ha chiuso il momento nero della Unahotels?

"La verità è che non sai mai realmente quando un buon momento inizia o quando un brutto momento finisce. Penso che la vittoria con Pesaro ci abbia aiutato molto a capire che abbiamo qualità e che possiamo fare tante buone cose in campo, e soprattutto ci ha indicato la via su come giocare di squadra. Sono stati due punti importanti ma siamo ancora nella zona rossa della classifica, quindi pochi proclami, poco da festeggiare, ma testa bassa e lavoro duro". Cosa è cambiato in seno al gruppo nel passaggio da Menetti a Sakota?

"Sakota ha portato serenità nello spogliatoio. A causa del Covid non abbiamo mai avuto una settimana intera di lavoro con lui, quindi abbiamo messo in campo poche cose: semplici ma efficaci. Sappiamo che dobbiamo seguire la sua leadership se vogliamo conquistare la salvezza".

Il 18 gennaio la società potrà esercitare la facoltà di uscita dal contratto. Lei si vede ancora in canotta Unahotels il 19?

"Mi piacerebbe proseguire, ma soprattutto vorrei continuare a migliorare le mie prestazioni, per aiutare la squadra a restare in Serie A, perchè è quello che tifosi e società meritano".