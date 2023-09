"Abbiamo pranzato tra mille prese in giro"

Alice Barone, Paolo ha detto che lei è irremovibile. Non va a vedere la Reggiana con lui: forse…

"Non scherziamo. Frequento saltuariamente lo stadio, ma non tradisco il Parma, che tifo da quando sono bambina. Lui è un granata vero: colleziona maglie, fa le trasferte con gli amici. Per amore si fanno tante cose, però…".

Tanta l’attesa per questo derby: com’era il clima tra di voi?

"Paolo non aspettava altro. Ci siamo presi in giro, abbiamo fatto pronostici. Dopo la Serie B conquistata lui era veramente incontenibile".

Poi il giorno della gara...

"Mi ha accompagnata allo stadio, anche se ad un certo punto ci siamo divisi: d’altronde io dovevo andare in tribuna con mia sorella, e lui nel settore ospiti. Prima, però, la foto ricordo davanti a casa".

Che sta facendo il giro della rete.

"Non l’abbiamo scattata con questa intenzione, però è bello che qualcuno abbia colto in questo scatto un messaggio di amore e rispetto oltre ogni colore".

Avete pranzato insieme prima del fischio d’inizio?

"Sì, con la mia famiglia. Tra l’altro mia madre ha scritto il pronostico in un bigliettino, poi chiuso e messo dentro la borsa. Lo ha tirato fuori a fine partita: c’era scritto ‘pareggio’, ci ha preso".

Forse per non fare torti a nessuno…

"Forse sì... (ride, ndr)".

Quando vi siete rivisti dopo la fine?

"Ho dovuto aspettare un po’, circa 40’; i tifosi della Reggiana sono usciti tardi. Comunque, fumogeni a parte, il clima allo stadio è stato buono".

Al coro "chi non salta è parmigiano", Paolo sicuramente ha saltato…

"Assolutamente! Lui aveva la maglia bianca in mezzo alla marea granata, era ben distinguibile, così come me vestita di rosa in mezzo ai gialloblù. Alla sera Paolo era senza voce…".

Insomma: volente o nolente, siete una bella pagina del derby.

"Il sentimento che ci unisce ha fatto da paciere…Scherzi a parte, ripeto che fa piacere che qualcuno abbia colto il significato dello scatto. Ci sono arrivati tantissimi messaggi".

Giuseppe Marotta