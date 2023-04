"Abbiamo preso un pugno in faccia ed è stato doloroso: dobbiamo fare tutti di più"

Mister Diana, come ha motivato i suoi ragazzi per questa sfida con la Fermana che può consentire alla Reggiana di tornare subito alla vittoria?

"Mi piace questa positività ed è quella che ho cercato di dare. È chiaro che il pugno in faccia lo abbiamo preso e anche bello forte, però dopo il primo giorno di dolore e rabbia abbiamo rimesso a posto i cocci e siamo pronti a ripartire.

Il destino non è più nelle nostre mani ed è colpa nostra, dobbiamo ritrovare le energie, toglierci un po’ di quella tensione che abbiamo addosso e combatterla con la concentrazione e con l’attenzione, sbagliando il meno possibile".

La squadra come sta? Ci conferma che avete recuperato Rossi oltre a Guglielmotti e Laezza che rientrano dalla squalifica?

"Finita la partita c’era grande dispiacere perché abbiamo passato il testimone, ma mi aspetto una risposta nervosa importante com’è già successo in passato. Sì, Rossi ha completamente smaltito la febbre e si è allenato bene, idem Laezza e Guglielmotti".

Il reparto indubbiamente più in difficoltà è l’attacco, ha colto qualche segnale di reazione? Ha parlato con loro?

"Stamattina (ieri, ndr) ai ragazzi ho detto che in campionato ci siamo sempre coperti le spalle: chi ha giocato quando c’erano degli infortunati ha fatto bene, idem per quelli che sono scesi in campo quando c’erano delle squalifiche… Il messaggio è: fidiamoci dei nostri compagni, se qualcuno non è nella condizione psicofisica ideale, giocherà un altro e farà bene uguale".

Augurandoci che l’arbitro non commetta errori grossolani come avvenuto con la Recanatese. A tal proposito il direttore Goretti ha detto che alla Reggiana ci vuole un rigore e mezzo perché gliene venga fischiato uno…

"Su Guiebre c’era un rigore clamoroso effettivamente, ma è chiaro che se parlo dell’arbitro passo per quello che cerca gli alibi e noi di alibi non ne vogliamo.

Mi limito a dire che fino a quando la Serie C non avrà il Var non sarà mai come le altre categorie".

C’è qualche giocatore da cui si aspetta di più?

"In primis mi aspetto di più da me stesso. Questa settimana i ragazzi sono stati pungolati da varie parti, non entro nel merito del giusto o dello sbagliato, ma hanno sempre qualcosa in più da dare".

L’Entella va a Lucca, può essere per loro l’ostacolo più insidioso da qui alla fine?

"Non lo so, onestamente ho smesso di guardare quello che fanno gli altri.

Dico solo che le partite fanno fatica tutti a vincerle, non vedo nessuno che crea dieci occasioni…Noi siamo stati sfortunatie e soprattutto poco lucidi".

La Fermana che squadra è? "Un collettivo con ottime individualità come Giandonato, Fischnaller, Neglia. Certamente proveranno a fare il massimo perché sono ancora in corsa per i playoff dopo aver blindato la salvezza, ma siamo soprattutto noi a dover essere pronti a fare quel che c’è da fare per portare a casa la vittoria".

