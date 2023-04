"Abbiamo provato un’emozione incredibile: il merito è di tutti, anche di chi lavora dietro le quinte"

Un capitano. Vero. Autentico. Con un cuore e un’anima importante. Che ha una parola buona anche per chi, nel momento delle celebrazioni e della vittoria, non si prende tutta la scena.

Ecco, Paolo Rozzio (nella foto a fianco), uno che a Reggio ha messo radici importanti, ha sparso carezze per tutti ieri mattina in Sala del Tricolore.

"Quella che abbiamo provato domenica dopo la partita, è stata un’emozione incredibile – racconta ‘Paolino’ -. Tutta quella gente, attorno a noi, in piazza e tra le vie del centro. I nostri tifosi ci hanno dato un aiuto fondamentale per tutta la stagione, per raggiungere un obiettivo incredibile".

E poi, immancabili i ringraziamenti: "Ringrazio ovviamente la società, non ci ha fatto mai mancare nulla e ci ha sempre messo nelle condizioni migliori per poter arrivare a coronare quel sogno e ringrazio anche l’Amministrazione per il suo appoggio.

I giocatori e i dirigenti passano, ma la Reggiana resta, la società rimane, e riuscire a consolidare e migliorare quanto raggiunto è un punto di partenza molto importante per tutti".

"Soprattutto voglio ringraziare tutte le persone che lavorano per la Reggiana, ma che stanno dietro le quinte – eccolo il tocco di classe del capitano -. Le ragazze e i ragazzi della sede. Gente che vediamo poco, ma che lavora tanto e che, soprattutto, vuole un gran bene alla Reggiana".

"Permettetemi un’ultima parola per i miei compagni – conclude un Rozzio emozionato -. Non li considero solo come tali, ma soprattutto amici. Sono stato fortunato ad avere attorno delle persone come quelle, con cui abbiamo condiviso emozioni uniche.

Adesso che, chiaramente, la stagione volge al termine, ci sentiremo meno. Con alcuni magari passerà ‘un anno’ prima di rivedersi, ma io li porto nel cuore, perché il merito è loro e di tutti quanti".

