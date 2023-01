"Abbiamo rischiato di andare a catafascio"

di Gabriele Gallo

Come tutta l’Unahotels, anche Michele Vitali si sta ritrovando dopo un periodo di prestazioni opache. Vitali, in tre settimane siete passati da una delle più brutte sconfitte nella storia della Pallacanestro Reggiana (il -24 con Sassari, con resa senza condizioni) a battere la capolista Milano...

"Dopo il match con la Dinamo eravamo i primi a essere consapevoli dell’orrenda prestazione che avevamo fatto. Dei tantissimi errori commessi, della mancanza di intensità e grinta. In quella situazione c’erano solo due possibilità: o sciogliersi completamente o reagire, mostrando a tutti che uomini siamo, prima che giocatori".

A giudicare dagli ultimi risultati sembrate aver preso la seconda via…

"Sì, la reazione è arrivata, e credo si sia vista; in particolare nell’approccio alle partite e in tanti piccoli dettagli. La strada è ancora lunghissima, ma la direzione ora è quella giusta".

Quindi non vedremo più una squadra molle arrendevole come quella sera con Sassari che vogliamo tutti lasciarci alle spalle?

"Lungo il percorso che abbiamo avviato, per prestazioni di quel genere, soprattutto in tema di atteggiamento, non c’è più posto". Che meriti ha Sakota per questa inversione di tendenza?

"Dragan è un leader silenzioso, sa toccare i tasti giusti, non urla tutto l’allenamento. Dopo la gara con Sassari ci siamo guardati in faccia e lui ha trovato il modo ideale per spronarci".

E’ finito quindi anche il tempo dei mugugni o delle lamentele, anche plateali verso i compagni? Ne abbiamo visti tanti di questi episodi, anche da parte sua. E non era bello vederli…

"Posso capire. Ma era un periodo di tanti cambiamenti, c’era frustrazione generale e individuale, le cose non andavano mai per il verso giusto. Tuttavia, se non avessimo tenuto alla squadra e alla maglia, avremmo proseguito su quella brutta strada e sarebbe andato tutto a catafascio. Invece anche su questo siamo migliorati: il segreto di una squadra è fare in modo di nascondere i difetti dei compagni ed esaltarne i pregi. Attraverso l’esultanza per un canestro, l’incitamento per un bell’aiuto in difesa. Tutto questo serve a creare solidità mentale, e ora ci stiamo riuscendo".

Il Luca Vitali al servizio di coach Sakota come aiuterà quindi l’Unahotels a raggiungere i suoi obiettivi?

"Facendo quello che un professionista ha il dovere di fare: eseguire quanto l’allenatore gli chiede al servizio del gruppo. Con Menetti avevo magari di più la palla in mano e dovevo crearmi delle giocate da solo. Sakota mi fa lavorare maggiormente in uscita dai blocchi, vuole da me una difesa forte e che, in allenamento, sfrutti la mia esperienza per dare una mano ai giocatori più giovani".

A due punti c’è la salvezza, a quattro i playoff. In quello che sembra il campionato più incerto degli ultimi anni, quali sono le prospettive della Unahotels?

"Con due o tre vittorie di fila il quadro cambia completamente; bisogna essere pronti a crearsi, in ogni partita, le occasioni per vincere e poi essere bravi a sfruttarle. Con l’Armani ci siamo riusciti, con Brindisi ci riproveremo. Ma nella situazione in cui siamo non possiamo ragionare a lunga scadenza, ma gara per gara dobbiamo sfruttare ogni pertugio per portare le partite dalla nostra parte".