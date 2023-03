"Abbiamo sbagliato a gestire il pari"

di Elisabetta Grassi

E’ il capitano Luca Cigarini a parlare a nome dei giocatori dopo la sconfitta contro la diretta avversaria per il vertice della classifica: "Non sono mancati il cuore, né la determinazione o la cattiveria. Abbiamo giocato inconsciamente gestendo il pareggio sullo zero a zero e abbiamo sbagliato, avremmo dovuto pensare a vincere. Questa era una partita importante, da non perdere. E’ difficile descrivere il match ora, certo, con il senno di poi, ci sarebbero molte cose da fare diversamente. Il più grosso rammarico è non aver sfruttato nel secondo tempo il vantaggio numerico che avevamo dopo l’espulsione di Ramirez". Sulla cornice di pubblico con oltre 9 mila tifosi: "L’applauso finale dei nostri supporter è stato davvero un bel momento in una giornata storta e per questo li ringraziamo davvero".

Guardando avanti: "Dobbiamo resettarci e ripartire subito martedì da Pontedera portando a casa i 3 punti. Mancano sette partite, siamo davanti in classifica e ci vogliamo restare".

Sul suo ingresso in campo all’inizio del secondo tempo specifica: "E’ stata una scelta tecnica non farmi partire titolare".

Carrellata di ex granata ora in forza all’Entella, ad iniziare “dall’arciere” Luca Zamparo che offre la sua spiegazione del suo addio alla nostra piazza e che ha sofferto i fischi del pubblico: "Ho visto uno stadio bellissimo, come poche altre volte. Ho vissuto una grande emozione. I tifosi sanno la versione che gli hanno dato. Sono andato via dopo che certe cose non sono state condivise e hanno deciso di vendermi". Sul finale di campionato dice: "Sarebbe bello che potessimo essere promosse entrambe: Entella e Reggiana. Abbiamo riportato una bella vittoria, ma la strada è ancora lunga. Attraversiamo un buon periodo e abbiamo cavalcato l’onda. La partita è stata decisa da un episodio. La Reggiana ha in mano il suo destino, noi siamo dietro pronti a cogliere ogni passo falso". Sulla difesa di Rozzio: "E’ stato un duello leale, ha difeso duro, come sa fare, ha fatto il suo lavoro". Altro ex granata, autore della rete decisiva per l’Entella al 67° minuto, Giulio Favale dice: "E’ stata una liberazione segnare. Ho fatto gol da palla inattiva, ho tirato forte e mi sono detto vada come vada, poi c’è stata anche una deviazione. Vogliamo fare più punti possibile". E ci tiene a precisare: "Ho esultato dopo il gol andando verso la pagina della Reggiana, ma volevo andare verso la nostra, è stato solo un errore, nessuna rivalsa, assolutamente".