Abbonamenti, che boom Granata quinti in Serie B

di Giuseppe Marotta

"A noi manca un giocatore grande davanti, che allunghi la squadra, che ci faccia risalire quando ci schiacciano, che protegga la palla". Oltre che (almeno) due centrocampisti e un altro terzino sinistro, in granata arriverà un attaccante, e non è un mistero. Le caratteristiche le ha "svelate" mister Alessandro Nesta nella conferenza pre Monza. "Novakovich? Potrebbe essere lui, o Lukaku…Nessuno vuole il belga? Io sì! Scherzo, scherzo…". Battute a parte, lo statunitense Andrija Novakovich (26enne alto 193 cm) del Venezia è sempre nella lista di Roberto Goretti.

Il diesse, però, segue più piste. Guardando al mercato della Serie B degli ultimi anni, non è da escludere che la situazione della punta si possa risolvere negli ultimi giorni di mercato che, lo ricordiamo, chiuderà alle ore 20 di venerdì 1° settembre. In orbita Reggiana c’è il "solito" Gabriele Moncini, 27 anni, di proprietà del Benevento, società che fino ad ora ha sparato alto per la punta. Da monitorare anche la situazione di Marco Olivieri, di proprietà della Juventus. Il classe 1999 è anche sulla lista del Venezia, che prima di cedere Novakovich vorrebbe, appunto, chiudere per Olivieri: chissà che presto non scatti un effetto domino.

In merito al centrocampo, invece, è delle ultime ore un sondaggio per Christian Kouan, profilo ivoriano che compirà 24 anni il 20 dicembre. È del Perugia, che chiede una cifra molto importante e, quindi, al momento non sembra esserci grosso margine. Su di lui anche Ascoli, Sudtirol e FerlalpiSalò. Poi il capitolo Jacopo Pellegrini, che non tornerà alla Reggiana: sulla punta del Sassuolo, oltre al Vicenza di Aimo Diana, ci sono le sirene del Lecco.

Capitolo abbonamenti. Numeri davvero importanti, una risposta molto positiva quella del popolo granata. Con 5223 abbonamenti sottoscritti, infatti, la Reggiana attualmente è - stando ai dati ufficiali - al quinto posto in Serie B in questa speciale "classifica". Davanti ci sono solo Sampdoria, Palermo, Bari e Parma.

La campagna abbonamenti sarà aperta fino al 29 agosto. Dei 5223 abbonamenti, circa 600 sono degli sponsor, e per loro sarà possibile sottoscrivere abbonamenti anche dopo il 29 agosto. In tutto questo, mancano solo sei giorni all’esordio in Serie B. La Reggiana domenica (ore 20.30) andrà in scena al "Tombolato" di Cittadella contro i padroni di casa. I veneti, tra l’altro, hanno appena battuto l’Empoli a sorpresa nei trentaduesimi di Coppa Italia: non sarà, a maggior ragione, un esordio semplice per Rozzio e compagni, che domani pomeriggio torneranno agli ordini di mister Nesta per preparare l’atteso battesimo. Non saranno della squadra i soliti Luciani, Vallocchia, Arrighini e Montalto. Per i primi due, in particolare, importanti sondaggi da club ambiziosi di Serie C, come la Triestina per quanto riguarda il centrocampista mancino.