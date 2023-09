Abbonati a quota 2.400. Oregon ancora sponsor

Prosegue in positivo trend la campagna abbonamenti della Pallacanestro Reggiana per la stagione 20232024. Ieri è stata superata quota 2400 tessere, dopo quattro giorni di vendita libera dei posti rimasti liberi dalla prelazione dei vecchi abbonati. La campagna proseguirà sino al 5 ottobre presso i due punti vendita previsti: il negozio "lo stoRe" di Piazza Prampolini (da lunedì al sabato, orario 10-19) e la sede della società in via Martiri della Bettola (lun-ven, dalle 10 alle 17). Gli abbonamenti possono essere acquistati anche online sul circuito Vivaticket.

Novità pure sul fronte sponsor: Oregon, brand di riferimento per il settore forestale e del verde, distribuito in esclusiva da Sabart (azienda del gruppo Emak) e da 60 anni operativa sul mercato, ha rinnovato il suo sostegno alla causa biancorossa; "non solo per la volontà di sostenere con passione le realtà del nostro territorio – ha dichiarato l’Ad Ruggero Cavatorta – ma anche perché i nostri valori sono molto simili".