"Abito qui da 35 anni, ma non sono italiano"

di Claudio Lavaggi

E’ nato in Sicilia, abita e lavora a Reggio, gareggia per Modena, si sente reggiano… ma non è italiano. Non è un quiz, ma è la condizione burocratica di Bokar Badji, nato a Palermo il 7111988 da famiglia senegalese che a quel tempo non aveva la residenza in Italia. Da lì è iniziato un lungo iter che a tutt’oggi non gli ha ancora permesso di avere la cittadinanza italiana, ma che gli ha però consentito di diventare tre volte campione d’Italia master d’atletica leggera indoor, sui 60 piani, 200 e staffetta 4x200.

"Già – dice Bokar in perfetto italiano – la domanda per ottenere la cittadinanza è partita oltre un anno fa ed io spero proprio che la risposta arrivi a breve. In ogni caso non potrò disputare i campionati europei, ma per altri motivi, mentre per esserci ai mondiali del prossimo anno, se non arriva la cittadinanza, dovrò gareggiare col Senegal".

E non vorrebbe?

"Beh, premetto che ho un grandissimo rispetto per il mio paese d’origine, ma io sono nato in Italia e vivo qui da 35 anni; abito a Reggio, ho una bambina, Leyla di soli sette mesi e presto mi sposerò con Awa, la mia compagna. Mi sento italiano a tutti gli effetti, ma la federazione senegalese mi ha già contattato. Per il momento ho detto loro di attendere, ma il mio sogno è quello di vestire la maglia azzurra". E perché no agli europei?

"Qui la storia è differente, ci sono due regolamenti, uno italiano che ti permette di essere over 35 nell’anno in cui compi 35 anni, mentre quello internazionale richiede che uno li abbia già compiuti".

Ci racconta un po’ della sua storia?

"Sono salito nel reggiano, a Quattro Castella, che avevo un anno. Ho fatto il percorso scolastico, ora sono tecnico elettronico. Ho iniziato a giocare a calcio, ala di ruolo, tra Quattro Castella, Barco, Puianello e Falk e nel 2015 ho chiuso col pallone. Nel 2017 ero in palestra e un professore di educazione fisica mi disse che io ero tagliato per l’atletica. Ero scettico, sono andato al Camparada e ho visto che i risultati venivano. Allora mi allenava Paolo Gilioli ed ero tesserato per l’Atletica Reggio". La sua distanza preferita?

"Sicuramente i 200, ma mi piacciono anche le distanze più brevi. Per categoria ho il record italiano sui 50 in 6’’10, il regionale 200 indoor in 22’’33 e sono primo in Italia quest’anno, il regionale di staffetta e sono quinto in Europa sui 200 indoor. Dal 2020 sono passato alla Fratellanza Modena, ma mi segue sempre Giampaolo Cellario". Ad Ancona, domanda retorica, com’è andata?

"Ho fatto una strage – ride Bokar – in realtà ero il favorito e avevamo preparato le gare molto bene. Certo, tre ori non è cosa da tutto i giorni".

Si parla spesso di razzismo, si è mai sentito discriminato?

"Se leggo i social resto davvero perplesso, ma io non ho mai avuto problemi. Sarà perché sono 80 chili per 1,85…"