Abreu convocato in Nazionale

Oltre al bianco e al rosso, c’è ormai anche l’azzurro fra i colori sociali della Pallacanestro Reggiana. È arrivata, infatti, la chiamata in nazionale Under 16 per Pablo Giovanni Abreu, già medaglia d’argento la scorsa estate a Skopje nell’Europeo di categoria. Il lungo italo-cubano è stato inserito fra i 16 convocati per il raduno di Novarello dove gli azzurrini prepareranno il Torneo di Iscar, in programma dal 6 al 9 dicembre, che li ha visti trionfare lo scorso anno in finale contro la Spagna. Come riserva a casa, figura invece la guardia Luca Manfredotti. Inoltre, coach Giuseppe Mangone, che guidò all’ argento proprio la nazionale Under 16 a Skopje è stato nominato responsabile tecnico del progetto Academy.

c.c.