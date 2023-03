"Accendiamo una luce. E ci salviamo"

di Daniele Barilli Michele Vitali, ci dice dal suo punto di vista di atleta esperto, come siete arrivati all’ultimo posto in classifica con soli 10 punti in 20 partite? "Eh, bella domanda... E’ davanti agli occhi di tutti il fatto che le cose non sono andate come avremmo voluto. Abbiamo commesso degli errori - ammette l’esterno biancorosso reduce da un intervento al cuore da cui ha recuperato in un paio di settimane - e li abbiamo pagati a caro prezzo. Però...". Però...? "Però non è mica finita. Guardate che noi ci crediamo e vi garantisco che ci proveremo ancora. Nessuno si tirerà indietro fin che ci sarà una speranza". Ma lei ha individuato il problema? Cosa c’è che non funziona? Perché questa squadra non riesce a trovare una sua solidità? "Non è facile trovare una risposta a queste domande. Se fossimo riusciti a individuare il problema - continua Vitali - non saremmo in queste condzioni, è ovvio. Noi abbiamo analizzato tutte le partite e abbiamo cercato di comprendere i motivi di certi passaggi a vuoto. Al momento questo non è bastato. Bisogna continuare a testa bassa, allenandosi duramente per sistemare la situazione". Lei ha detto che ci credete ancora. Domenica a Verona, però, i primi minuti sono...