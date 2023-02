Acquistati oltre 2.400 biglietti. E non è finita...

di Francesco Pioppi

La marea granata continua a crescere. Dopo l’exploit da record del primo giorno (1286 biglietti venduti in appena 10 ore) i tifosi della Reggiana hanno continuato ad acquistare i tagliandi (ieri sera superata quota 2400). Con quelli presi dai cesenati e il numero degli abbonati, ieri sera era stata scavallata la cifra di 14.400. Un numerdo destinato a salire in queste ore, visto che la vendita per i reggiani proseguirà fino a domani alle 19, mentre lunedì saranno aperti i botteghini per i romagnoli.

Parliamo quindi di vero e proprio esodo. Un atto di fede che ribadisce ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, l’amore che la gente della nostra terra prova nei confronti del club fondato il 25 settembre del 1919. Vicissitudini di ogni genere, delusioni, fallimenti, beffe e ingiustizie assortite non hanno scalfito l’orgoglio e la passione dei tanti, tantissimi cuori granata. La Reggiana arriva al ‘derby dell’anno’ con quattro punti di vantaggio sui romagnoli e ha quindi l’opportunità di dare il colpo di grazia al campionato, ma è assolutamente vietato farsi illusioni e l’importante - diciamolo pure senza fare pretattica - sarà non perdere. Qualsiasi altro risultato andrà accettato con gioia. Non sarà una passeggiata, ovviamente, anche perché Diana dovrà fare i conti - oltre che con il forfait di Montalto - con diverse situazioni che saranno chiarite solo all’ultimo minuto. Hristov, per esempio, si è fermato nei giorni scorsi per un problema fisico ed è a forte rischio. Rozzio (recuperato) non gioca una partita da oltre un mese (15 gennaio a Montevarchi). Cigarini è invece uscito malconcio dalla partita col Gubbio, per non parlare di Cremonesi che ha addirittura chiesto il cambio per un problema muscolare dopo 15 minuti anche se dovrebbe essersi fermato in tempo. Pure la presenza di Muroni, assente già con gli eugubini è a forte rischio, mentre su Guglielmotti filtra ottimismo. I nodi da sciogliere sono molteplici. Per chi non fosse ancora provvisto è bene specificare che i tagliandi sono acquistabili attraverso il circuito online ‘Vivaticket’ e in tutti i punti vendita abilitati oltre che al ‘Regia Store’ di via Piccard 16B. Ai tifosi granata sono stati assegnati in totale 4726 biglietti, ovvero l’intera capienza della ‘Curva Ferrovia’ (1990 nel settore superiore e 2736 nel settore inferiore).

Primavera. Derby tutt’altro che agevole per la Primavera della Reggiana (14). Reduce dal blitz esterno sul campo dell’Alessandria, che le ha permesso di abbandonare l’ultima piazza e allontanare almeno per il momento il pericolo retrocessione, la squadra granata ospita alle 14,30 al Comunale di Casalgrande i pari età della Spal (39): gli estensi sono secondi in classifica a 3 lunghezze dal Genoa e partono indubbiamente coi favori del pronostico, per cui servirà una prova di grande sostanza per provare a strappare un risultato positivo.