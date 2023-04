"Ad Olbia con una valigia piena di sogni"

di Francesco Pioppi

Mister Diana, che settimana state trascorrendo? Prevale la tensione o la consapevolezza nei vostri mezzi?

"Abbiamo lavorato bene, con ottima intensità e giusta tensione. Non c’è bisogno di alzare particolarmente i toni anche se a volte serve e l’ho fatto. Man mano che ci avviciniamo alla partita noto ovviamente un po’ più di attenzione e anche di nervosismo che però ci sta, vuol dire che i ragazzi ci tengono. Sappiamo perfettamente che dobbiamo vincere e che il nostro obiettivo è quello che tutti si aspettano".

Dal punto di vista fisico siete a posto?

"La squadra sta bene, l’80% del gruppo non ha particolari problemi e ha sempre risposto bene anche nelle partite che purtroppo non siamo riusciti a vincere. L’aspetto mentale invece è molto effimero, ognuno avrà le proprie ansie e insicurezze com’è normale che sia e io lì l’unica cosa che posso fare è dargli delle certezze tecniche".

Lei come ha vissuto queste tappe di avvicinamento? Come fa a staccare la spina?

"Oggi (ieri, ndr) andrò a trovare mia mamma Rina e, più in generale, mi ammazzo di serie tv. Ho visto ‘Mare Fuori’, ‘Gotham’ con Alessio (Baresi, il vice) e Saurini, insomma la vivo un po’ come tutti. Prendo in prestito le parole di Pioli che mi sono piaciute molto: bisogna portarsi nella valigia i sogni e poi cercare di svilupparli…".

Dopo il pareggio con la Recanatese le critiche nei suoi confronti sono state feroci.

"Le critiche fanno parte del gioco, ma tante cose non le so nemmeno perché cerco di isolarmi, soprattutto dai social. Certo, mi dispiace per la mia famiglia e per chi mi vuole bene perché magari ci resta male e si fa il sangue cattivo, ma se voglio fare questo lavoro sanno benissimo che dovranno abituarsi".

Ad assistere all’allenamento c’era anche il patron Romano Amadei.

"È arrivato durante la riunione tecnica, è entrato e ha guardato in silenzio, poi come al solito ci ha messo di buonumore. Fa sempre bene la sua presenza, ha quella ‘leggerezza’ costruttiva che aiuta a stemperare le tensioni".

Ad Olbia ci saranno quasi mille reggiani, il pubblico di fede granata non tradisce mai.

"Cosa si può dire ancora di questi tifosi? Sono stati eccezionali tutto l’anno e lo confermano per l’ennesima volta, l’unico modo per ringraziarli è vincere e regalargli una soddisfazione".

Tra voi e la felicità c’è però di mezzo l’Olbia che nelle ultime 18 partite è sempre andata a segno ed eccezione della gara con il Cesena…

"Bisogna portare grande rispetto per una squadra che ha trovato la quadra giusta rispetto al girone di andata e, non a caso, è ad appena un punto dalla salvezza matematica. Tutti si stanno giocando qualcosa e credo che i risultati delle ultime giornate ne siano la dimostrazione. Dovremo valutare tanti aspetti, compreso la loro predisposizione ai lanci lunghi per evitare di dover coprire troppo campo alle nostre spalle, così come dovremo stare attenti al vento che può cambiare le traiettorie del pallone".

E dovrete stare attenti anche a uno dei fuoriclasse di questa categoria: Daniele Ragatzu, capocannoniere ex aequo con Corazza a quota 18 reti.

"Bisogna fargli i complimenti, è un giocatore che potrebbe fare tranquillamente categorie diverse. Si muove tanto per il campo, è il loro leader tecnico e non dà riferimenti, però ripeto: non c’è solo lui. Hanno una squadra ben organizzata e ci terrà a fare bene davanti al proprio pubblico".