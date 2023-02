Addio a Ivo Tagliavini, amava il calcio a 360°

E’ mancato ieri, all’età di 82 anni, Ivo Tagliavini, uno dei volti noti dello sport reggiano. Classe 1940, un passato da geometra in Coopsette ma anche tanto coinvolgimento nel calcio sotto tanti punti di vista: arbitro, "fischiando" peraltro in passato amichevoli della Reggiana, allenatore ma anche dirigente della Figc, di cui è stato fino al 2021 fiduciario provinciale per l’omologazione degli impianti sportivi. Tra le iniziative che portano la sua firma un progetto sociale di ginnastica dolce, rivolto ad anziani e a persone con problemi di salute: "Gli anziani si devono muovere – raccontava orgoglioso – io non sono un professionista ma cerco di riattivarli non solo dal punto di vista fisico ma mentale". Con il gruppo che si era creato, dava anche aiuto in mano agli anziani in piccole manutenzioni domestiche, quando necessario: un modo per mettersi a disposizione delle fasce più deboli, valorizzando la socializzazione e lo stare insieme.

Lo ricorda bene il dirigente Romano Ferretti, che una volta smesso di arbitrare lo volle con sé a Montecavolo dove iniziò la carriera di allenatore, proseguita poi anche in terra modenese: "Definire Ivo in poche parole? Era un vero uomo di calcio, di quello di allora. Ci ha arbitrato in tanti tornei notturni estivi: ci faceva ’il mazzo’ e poi ci raggiungeva al ristorante. Allora era la normalità fare così, oggi sarebbe impossibile. In seguito ho avuto modo di conoscere bene anche la sua famiglia: ci mancherà".

Partecipa al cordoglio anche il comitato regionale della Figc, che ha scritto di lui: "Un uomo buono, sempre disponibile ad aiutare e molto amato. Il calcio dilettantistico, a cui ha dato tanto, non lo dimenticherà".

Il funerale avrà luogo domani alle 11,30 partendo dalla Casa Funeraria della Croce Verde cittadina, per l’ara crematoria del nuovo cimitero di Coviolo. Tagliavini lascia la moglie Anna, il figlio Mirco con Roberta e la nipote Cristina.

d.r.