Addio a Pietro Baldini: "Arrivava dal lavoro nei campi, si scaldava e faceva il suo record"

E’ scomparso domenica, dopo una breve malattia, Pietro Baldini, 64enne primogenito della dinastia dei Baldini, di cui il fratello Stefano è il massimo esponente con il suo titolo olimpico di maratona. Pietro Baldini ha lasciato la moglie Antonella, i figli Francesca, Alessandro, Andrea, Marta ed Eros oltre a dieci fratelli, molti dei quali hanno praticato il mezzofondo. A funerali avvenuti alla chiesa di Pieve Modolena, ecco il ricordo di Emilio Benati, uno dei tecnici e dei dirigenti storici della Corradini Excelsior Rubiera.

"Per me era più che un amico – dice Emilio –, una persona solare, sempre sorridente e gioioso. Conosceva l’arte dell’arrangiarsi, perché in un’azienda agricola la vita quotidiana non è mai semplice e i problemi ci sono sempre".

Come ricorda l’atleta Pietro?

"Ha iniziato a scuola con le campestri, seguito da Mario Mingori nell’Atletica Guastalla. Dopo il servizio militare è venuto con noi ed è rimasto numerosi anni. Era un atleta forte, 14’’31 sui 5000, sotto i 4’ nei 1500, 8’35’’ sui 3000. Gli piaceva correre in pista, ma anche su strada e in campestre".

Ha qualche ricordo particolare?

"Ce ne sarebbero a decine; allora i suoi non avevano ancora il telefono, e se per caso non lo trovavi domenica a una gara, c’era il rischio di vederlo il mese dopo… Ricordo che c’era un 5000 in pista a Salsomaggiore: gli atleti erano quasi pronti per partire, ma Pietro non c’era. Era luglio, aveva lavorato nei campi sino a tardi. Arriva, si scalda cinque minuti, parte e chiude a suon di record personale vincendo la gara".

Si dice anche che Stefano sia diventato campione olimpico perché… rincorreva i fratelli.

"Beh, è chiaramente forzato, però Stefano andava a correre con i fratelli Pietro, Giuseppe e Marco ed essendo più piccolo all’inizio lo staccavano. Poi lo staccavano sempre di meno, ma è chiaro che il percorso agonistico di Stefano è stato differente da quello dei fratelli, visti i traguardi internazionali raggiunti".

Un’altra bella gara di Pietro?

"C’era una corsa al castello di Querciola e vinse battendo i grandi nomi del podismo di allora come Manotti e Guidetti. E questo allenandosi pochissimo, perché il lavoro era davanti a tutto. Gli rimase un cruccio, quello di non aver mai vinto la Quattro Porte quando era una grandissima gara, ma ebbe diversi piazzamenti contro fortissimi avversari".

Claudio Lavaggi