"Addio basket, benvenuto piccolino" Dyana Accini diventa mamma

Devis Cagnardi, ex allenatore della Pallacanestro Reggiana, sarà presto papà.

Ad annunciarlo sui social è la compagna Dyana Accini, 34 anni il prossimo 9 febbraio, giocatrice di pallacanestro che ha vestito in passato le maglie di Juvenilia, Basket Tricolore e Pallacanestro Scandiano, annunciando il suo stop temporaneo dell’attività cestistica: "Ho sempre pensato a come sarebbero stati i miei primi giorni senza di te (il basket – ndr), non ci frequentiamo ormai da più di quattro mesi e mi manchi alla follia" scrive in un post la Accini, legata a Cagnardi da un paio d’anni.

"Sono stati 28 anni di puro amore dove mi hai fatto incontrare persone speciali e per questo te ne sarò sempre grata. Mi hai fatto incontrare l’amore della mia vita ed ora siamo pronti. Impareremo con lui, faremo tanti errori ma quello che è certo è che lo ameremo in un modo incondizionato e spero di trasmettergli la metà di quello che ho imparato da te. Addio (per ora) pallacanestro e benvenuto piccolino, noi ti aspettiamo".

Devis Cagnardi, 47 anni il prossimo 17 febbraio, bresciano di Pisogne, guidò senza fortuna la prima squadra bianco-rossa nella stagione 201819 venendo esonerato a febbraio a favore di Stefano Pillastrini dopo il -19 rimediato sul campo dell’Auxilium Torino, mentre in precedenza era stato assistente di Max Menetti negli anni d’oro della società di via Martiri della Bettola: sempre nel 2019 perse dopo una malattia la moglie Donatella Dell’Argine, mentre ora è al timone della Fortitudo Agrigento in A2 maschile.

Alla coppia i migliori auguri della redazione del ’Carlino’.