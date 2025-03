Adele, la prima tifosa: l’abbonamento del 1926. “Sugli spalti per la Reggiana”

Reggio Emilia, 16 marzo 2025 – Un salto nel tempo fino a quasi cent’anni fa, quando sugli spalti del vecchio stadio Mirabello, tra applausi, pizzi e sorrisi, si affacciava, tra tanti tifosi uomini, anche una ragazza, Adele Bandiera.

Il ritrovamento di un abbonamento per le partite casalinghe della Reggiana, datato 1926, ci permette di raccontare un’altra epoca, quando il calcio andava trasformandosi da sport di nicchia, seguito dalla borghesia, a disciplina di massa che riusciva a coinvolgere intere famiglie. Sul cimelio granata spicca, appunto, la foto di Adele Bandiera, all’epoca 23enne, sostenitrice della Reggiana, società fondata nel 1919.

“L’abbonamento era di mia nonna Adele. Nata in Veneto nel 1903, si era trasferita a Reggio con il marito Virginio Sabbadin. Andavano allo stadio insieme”, racconta Marina Munari che, con il figlio Federico Basile, ci mostra il prezioso cimelio. “Nonno Virginio aveva acquisito un’importante esperienza nel settore delle cartiere, ma in città entrambi lavoravano nell’industria dolciaria degli Alai, in via IV Novembre e abitavano nel viale della stazione. Lo sport, in particolare il calcio, è sempre stata la passione di famiglia. Per diverso tempo anch’io ho seguito la Reggiana: ai tempi di Boranga, con mio padre Eros si facevano persino le trasferte dei granata”.

Una passione lunga un secolo, trasmessa di generazione in generazione. Anni durante i quali l’abbonamento di Adele è passato di mano in mano. Documenti di questo tipo sono rari, molti sono andati perduti. Nel caso di Adele, l’aspetto peculiare è l’intestazione in rosa, che rafforza l’ipotesi di un’apprezzabile presenza di donne sugli spalti già al tempo pionieristico del calcio in città, a sottolineare come il pallone stesse catalizzando l’attenzione del pubblico femminile.

La partecipazione delle donne agli eventi sportivi al Mirabello è inoltre documentata dalle foto d’epoca contenute nel libro “La maglia granata” (Il Voltone, 2019). Negli anni Venti a bordo campo si notano alcuni ombrellini per ripararsi dal sole. Nel 1922 la maestra Maria Ruozi è la madrina per l’inaugurazione della tribuna. Poco tempo dopo, la contessa Barbara Cassoli Tirelli è la figura di spicco nella cerimonia di presentazione dell’iconico gagliardetto della società calcistica, issato insieme a Felice Romano, il Ronaldo dell’epoca grazie ai tanti gol e a un faraonico contratto.

L’abbonamento di Adele risale al gennaio 1926, contraddistinto dal numero 334, stagione 1925/1926, quando la squadra era iscritta al massimo campionato, con presidente Giovanni Bonini e allenatore Ottorino Boiardi, poi sostituito da Karl Sturmer. Nelllo stesso girone c’erano Milan e Juventus. Facile immaginare gli applausi di Adele il 28 marzo per la vittoria dei granata nel derby con il Parma (2 a 0, in rete Baviera e Powolny), così come il suo cruccio per la retrocessione finale.