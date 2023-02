Adusa fa volare la Vianese: il BibbianoSan Polo torna a casa a testa bassa

VIANESE

1

BIBBIANOSAN POLO

0

VIANESE: Della Corte, Peterlini (35’ st Pe), Macca, Coli, Davoli, Valmori, Vezzani (45’ st Charaa), Leoncelli, Adusa, Osei (29’ st Fantini),Galassi (32’ st Montanari). A disp. Codeluppi, Rubino, Gatta, Ferretti. All. Iemmi. BIBBIANOSAN POLO: Neri, Ametta S. (39’ st Battigello), Mori (32’ st Crescini), Amore, Faye, Santurro (16’ pt Riccardi), Bassissi (22’ st Acheampong), Benassi, Bedotti, Ametta G. (29’ st Messori), Finocchio. A disp. Rizzo, Rota, Costa, Cirillo,Messori. All. Tedeschi.

Arbitro: Cucereanu di Finale Emilia.

Rete: 25’ Adusa

Note: ammoniti Davoli, Benassi e Finocchio.

Un gol di Adusa basta alla Vianese per piegare il BibbianoSan Polo, interrompendo una serie positiva che durava da 3 gare, ed agganciare al terzo posto della graduatoria il Baiso Secchia. Il gol partita al 25’: Galassi ruba palla sulla trequarti e serve Vezzani, quest’ultimo di prima appoggia ad Adusa che supera senza difficoltà Neri e porta in vantaggio i suoi. La replica ospite arriva con un tiro di Amore, su cui Della Corte risponde presente, mentre sul finale di primo tempo Vezzani calcia a lato non accorgendosi di Adusa solo in mezzo all’area. Nella ripresa Adusa colpisce un palo dopo una veloce ripartenza dell’inesauribile Galassi, mentre nel recupero Finocchio ha l’occasione per il pari, venendo fermato dal miracolo di Della Corte.