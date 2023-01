Affamate di punti salvezza

di Federico Prati

Dopo la sosta natalizia, l’Eccellenza segna la ripresa del calcio dilettanti (ore 14.30) con la 2ª di ritorno. Completano il girone ascendente Promozione e Terza categoria con due recuperi, mentre domenica prossima menù completo per tutti con l’inizio del ritorno. Subito scontri salvezza casalinghi per il trio reggiano Arcetana-Boretto-Campagnola, mentre il Rolo attende il Nibbiano per migliorare la classifica e preparare al meglio la semifinale di Coppa Minetti in agenda fra 10 giorni contro la Victor San Marino. I club si sono accordati per affrontarsi alle 15 sul neutro di Cattolica.

L’Arcetana attende l’Anzolavino, terzultima. Ritorna in panchina il tecnico Pivetti che ha scontato la squalifica e potrà scegliere fra l’intero organico, ad eccezione del lungodegente Mammi. Non può sbagliare il Boretto che conta sulla spinta del pubblico per domare i piacentini della Castellana Fontana, ultimi in coabitazione col Campagnola. Deve migliorare il rendimento casalingo (finora solo un successo) il Campagnola che attende la Fidentina, avanti di 5 lunghezze: Ferraboschi deve rinunciare agli squalificati Camara e Riccò, oltre a Dall’Asta che sta recuperando dall’infortunio. New-entry il terzino Errichiello (2004), prelevato dal Suzzara.

Derby di Promozione al Centro Coni fra l’Atletic Progetto Montagna impegnato a risalire la china e la Riese che lotta nei quartieri alti. Fra i bismantovini probabile debutto per il difensore Fiorentino, appena ingaggiato dal BibbianoSan Polo, mentre sono ancora out gli stopper Banzi e Grisanti, così come l’altro neo-acquisto, il guardiano Malpeli. Problemi di formazione per la Riese che ha sempre l’infermeria affollata, oltre allo squalificato Lucchini, ma almeno mister Nazzani potrà contare su Djery Diallo, centrocampista classe ‘98 svincolato con trascorsi a Lentigione e Fabbrico.

In Terza match fondamentale per la Plaza Montecchio che col suo miglior attacco (34 reti) va all’assalto dello Sporting Tre Croci. In caso di successo, gli enzani balzerebbero dalla quarta alla seconda piazza a -4 dalla regina Saxum United.

Il programma. Eccellenza: Arcetana (23)-Anzolavino (17); Borgo San Donnino (46)-Modenese (24); Boretto (17)-Fontana Audax (13); Campagnola (13)-Fidentina (18); Castelvetro (23)-Colorno (35); La Pieve Nonantola (32)-Virtus Castelfranco (46); Real Formigine (34)-Piccardo Traversetolo (37); Rolo (26)-Nibbiano (21); Vignolese (21)-Agazzanese (42) a Spilamberto. Promozione: Atletic Progetto Montagna (12)-Riese (27). Terz: Plaza Montecchio (28)-Sporting Tre Croci (16).