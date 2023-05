Agostini-Guglielmi coppia d’argento

Secondo posto per Giulio Agostini e Giuseppe Guglielmi nella 54ª edizione del Trofeo della Resistenza, gara nazionale a coppie di categoria A-B andata in scena alla bocciofila Val d’Enza di Sant’Ilario. La coppia della Felinese, infatti, ha alzato bandiera bianca solo in finale, sconfitta nel match decisivo dal correggese Claudio Crotti e da Nicola Franceschi, tesserati per la Baldini STM Bologna; terzi, pari merito, Riccardo Bertolini-Imer Iori (Cavriaghese) e Giancarlo Guglielmi-Fabio Mattioli (Scandianese). Sempre la Baldini, stavolta con Luca Capeti e Luca Nadini, ha vinto il Memorial Franco Benatti, gara nazionale a coppie A-B-C in scena alla Bentivoglio di Gualtieri con la direzione del reggiano Marco Lasagni: i vincitori hanno avuto la meglio in una finale a tinte felsinee con Davide Lorenzini e Matteo Verratti; a dividere la terza piazza, infine, Gian Luca Agosti-Fabio Lasagni (Vicentini Correggio) e Luciano Bulgarelli-Ivo Miari (La Canolese).