Ai tricolori di società di atletica leggera Roberto Boni vince la gara dei 3000 siepi

Alcuni buoni risultati per gli atleti reggiani arrivano dai campionati italiani per società di atletica leggera che si svolgono in sedi differenti a seconda della serie: i maschi della Self Montanari & Gruzza ieri e oggi sono in gara a Vittorio Veneto, mentre le ragazze gareggiano a Bergamo.

Tra i maschi, Roberto Boni vince i 3000 siepi in 9’26’’53, con gli avversari distanti, Michael Kyereme è secondo sui 100 in 10’’72; Filippo Masini è terzo sui 400 in 47’’53, mentre Cristian Serra è quarto nella gara di marcia su km 5, dove migliora il record provinciale che già gli apparteneva, chiudendo in 23’25’’44. Quinto nel salto triplo Michael Barbiani con m 13,84.

Tra le ragazze il risultato di maggior spicco è quello di Sara Cantergiani, che si piazza al quinto posto sui 100 ad ostacoli: corre in 14’’28 che è nettamente il suo personale.

Vivian Osagie è settima nel getto del peso con il personale di m 12,74: il provinciale di Fausta Quintavalla ha le ore contate.