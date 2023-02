Ajeti perde la vetta Varone: addio alla Grecia

di Matteo Genovesi Dopo otto giornate di digiuno è tornato al gol Stefano Scappini, a segno dal dischetto (6ª rete) nell’1-1 interno della Torres (qualche amnesia per Dametto, Lombardo in panchina) con la Lucchese. Sempre nel girone B, esordio in chiaroscuro per Neglia nella Fermana (titolare anche Pellizzari) sconfitta 2-0 dall’Entella (a secco Zamparo, Favale entra nella ripresa), ritrova la vittoria dopo 4 giornate il Pontedera di Espeche e Martinelli (10ª ammonizione stagionale) con il 2-0 all’Alessandria. Nel girone A, clamoroso tonfo (3-1 per l’Arzignano) del Pordenone (male Ajeti) e i ramarri cedono la testa della classifica all’outsider Pro Sesto, dopo il blitz (0-2) sulla Triestina (Pezzella fuori per infortunio, il team manager è l’ex centrocampista granata Vanni Pessotto) sempre più fanalino di coda. Crollano anche il Padova (0-3 Pergolettese), fuori dalla zona play off, dove Radrezza torna titolare (l’ultima volta a fine novembre) ma viene sostituito dopo un tempo, e il Vicenza (2-0 Pro Patria) al 3° ko consecutivo e senza Cavion (lesione muscolare al polpaccio) per un mese. Sei ex Reggiana in campo nello 0-0 tra Pro Vercelli (positivo Arrighini, Calvano il migliore, timido Anastasio, 3° spezzone per Laribi, rinforzo di gennaio) e Feralpi (Voltan nell’undici, Siligardi vicino al...