Al Boretto non basta il solito Ennamli La Vignolese passa al fotofinish

BORETTO

1

VIGNOLESE

2

BORETTO: Zovi, Callegari, Parmiggiani R., Sassi, Ouahero (40’ st Gueye), Sow (40’ st Cabras), Parmiggiani N. (12’ st Gandolfi), Calliku, Ennamli, Fanti, Diouf (12’ st Lorenzini). A disp. Bonini, Randazzo, Orlandini, Aguzzoli, Bernini. All. Iotti.

VIGNOLESE: Cinelli, Melli, Mekhchane, Pescatore, Tedeschi, Luccarini, Barbolini, Musardo (34’ st Sellim), Girotti, Iori, Benatti. A disp. Cavazza, Zannoni, Vaccari, Frentoaei, Semeraro, Dedej, Benedetti, Florini. All. Perinelli.

Arbitro: Valcaccia di Castellamare di Stabia.

Reti: 40’ Benatti (V); 26’ st Ennamli (B), 39’ st Pescatore (V).

Note: ammoniti Ouahero, Barbolini e Benatti.

Beffa nel finale per il Boretto, che cade con la Vignolese. L’inizio di gara è di marca locale: al 3’ Cinelli ferma in uscita Fanti, che poi ci prova al 13’ senza fortuna. Al 22’ Zovi tiene inviolata la porta con una duplice parata su Iori e Girotti, ma al 40’ non può nulla su un tiro dalla distanza (deviato) di Benatti. Nella ripresa la squadra di Iotti sfiora due volte il pari con Fanti ed Ennamli, prima che quest’ultimo trovi la via della rete con uno splendido tocco d’esterno in area su assist di Gandolfi. A 6’ dalla fine la Vignolese passa: Pescatore recupera palla sulla trequarti e lascia partire un tiro imprendibile.