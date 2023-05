Al ’Camparini’ Tabacco vola ai quarti

Valentin Vacherot e Jay Clarke continuano la loro corsa sui campi del Circolo Tennis di Canali, dove è in corso il torneo ITF "Bmw-Camparini" con montepremi di 25.000 dollari. Vacherot resta in corsa grazie al 6-2, 3-6, 7-6 su un coriaceo Marcello Serafini, che alza bandiera bianca dopo oltre 2 ore di battaglia; approfitta del ritiro di Daniel Buldurini sul 6-2, 3-0, invece, il britannico Clarke. Accedono ai quarti anche il giovane messinese Giorgio Tabacco, che fallisce tre match point nel secondo set prima di superare alla distanza l’austriaco Sandro Kopp col punteggio di 6-3, 6-7, 6-3. Out il numero 9 Federico Arnaboldi, che si arrende ad un infortunio dopo esser stato sotto 7-6, 3-2 con il qualificato tedesco Kai Wehnelt.

Oggi, oltre ai quarti di finale, le semifinali, rimettendo in pari il calendario dopo la pioggia dei giorni scorsi che ha costretto gli organizzatori a far disputare i match indoor; nel pomeriggio è prevista anche la finale del doppio.