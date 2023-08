Al CtReggio le promesse under 11

Il Circolo Tennis Reggio Emilia si prepara ad ospitare i campionati italiani maschili Under 11. Venerdì sui campi di Canali scatteranno le qualificazioni, mentre lunedì 28 sarà la volta del tabellone principale, che vede nel veneto Nicolas Lyam Basilone (Tennis Bibione), 3.3 della classifica FIT, il favorito per l’assegnazione del titolo: "L’ho visto giocare contro il nostro Zucchi a Rovereto – spiega Federico Mordegan, maestro del circolo ospitante – e devo dire che si tratta di un giocatore già ben impostato che impressiona per la potenza dei suoi colpi". Nelle qualificazioni, cui prenderanno parte 64 atleti che lotteranno per gli 8 posti che valgono il main draw, ci sono due alfieri del CT Reggio, Giorgio Francesco Zucchi e Mario Campana.

"Siamo orgogliosi di poter organizzare una manifestazione tanto importante, che va a chiudere un’estate ricca di tennis cominciata col torneo ITF di maggio e proseguita con tanti altri eventi" spiega Gabriele Dallari, direttore del Circolo Tennis Reggio Emilia.