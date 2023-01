Al Guastalla il voto più alto tra i venti team

di Federico Prati Tempo di giudizi per i 20 team di Prima categoria. Campione d’inverno il Guastalla in un girone C molto equilibrato (8 squadre in 9 punti), mentre la Sammartinese perde il trono. Si riparte il 15 gennaio col ritorno. Girone B Povigliese. Dirottata nel girone parmense, il ko col Palanzano fa uscire i giallorossi dai play-off (24 punti). Mister Iotti dovrà inserire negli schemi il neo-acquisto Ben Hassem scambiato col peperino Nunziata (7 squilli). Manovrieri. Voto 6.5. Gattatico. Matricola che non ha ancora digerito il salto di categoria. Alla fine chiude con 14 punti in zona play-out, ma la zona franca è ad un tiro di schioppo. Incerti. Voto 5.5. Girone C Guastalla. La neo-retrocessa di mister Cani corona a dicembre la lunga caccia allo scettro. Detronizzato il San Prospero Correggio grazie ad un cambio di passo che assicura 32 punti. Da ricordare il 6-4 sul Masone e il 3-4 in rimonta sul Real Casina. Bersaglieri. Voto 8.5. Luzzara. Quattro hurrà di fila e 11 risultati utili in stecca. Saluta da team del momento in seconda piazza a -2 dalla vetta. Strenna il blitz sul Real Casina siglato Tinterri nel recupero degli ultimi 30’ con due uomini in meno. Mister Silvestri potrà contare su...