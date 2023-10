Al Matilde di San Bartolomeo. Prampolini è imbattibile

L’ultimo fine settimana di settembre al Matilde Golf è stato vissuto in un mix di agonismo e divertimento. Sabato il circuito Tucano Race to Scotland ha fatto tappa al circolo. Leonardo Prampolini ha vinto la gara grazie a un giro in 81 colpi. In 1^ categoria Donato Cantisani (38) ha avuto la meglio su Mark Watson (36) in una sfida tutta parmense. In 2^ Domizio Soliani (37) ha preceduto Gianluca Roacchi (35), in 3^ Corrado Storchi (39) ha ottenuto il successo seguito da Daniela Battaglia (37). Premi speciali a Italina Cerioli (35), miglior lady, e Luca Giovanelli (36), senior. Domenica spazio al divertimento nella gara Omnia X Omnes, giocata con formula Louisiana a coppie. Federica Sacchetti e Mauro Biscuoli i migliori assoluti con 68 colpi mentre nella categoria netta successo per Micol Sternieri e Leonardo Prampolini (45) che ha così bissato il successo dI sabato. Stessa formula e divertimento al Golf Santo Stefano nella gara Cristian Events vinta da Giorgio Ferrari e Dario Cazzola con 61 colpi. Saverio Bianchini e Franco Petrillo (50) i migliori nella categoria netta.

Andrea Ronchi