Al Milan il 4° Torneo Speroni Ottavo posto per il Progetto Intesa

Sabato la pioggia non ha fermato tanti piccoli giocatori che hanno dato vita alla quarta edizione del Torneo Speroni ricco di partite e gol organizzato dal Progetto Intesa.

Ai campi comunali di Castelnovo Sotto e Meletole, quindici formazioni professionistiche under 11 più la squadra under 12 del Progetto hanno dato vita ad una giornata di puro divertimento.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il Milan, ma il vincitore assoluto è stato il divertimento.

Le sedici formazioni sono state divise in quattro gironi da quattro squadre.

In mattinata, a partire dalle dieci, a Meletole si sono sfidate Milan, Spal, Verona, Sudtirol, Perugia, Progetto Intesa, Cremonese e Bologna, mentre a Castelnovo Sotto Monza, Juventus, Empoli, Sassuolo, Modena, Arzignano, Cittadella, e anche la Reggiana.

Classici gironi all’italiana (partite formate da un unico tempo da 20 minuti), e nella seconda fase hanno preso vita i gironi delle prime, delle seconde, e così via. Ciascuno dei due campi era diviso a metà, quindi il torneo si è svolto in quattro campetti.

L’ultimo match, Milan-Juve, ha sancito l’hurrà dei baby rossoneri.

Queste le prime cinque classificate: Milan, Monza, Juve, Bologna e Perugia.

Il Progetto Intesa (guidato dalla coppia di allenatori Fontanelli-Vicini) ha chiuso all’ottavo posto, la Reggiana al dodicesimo. Gianni Dall’Aglio, uno degli organizzatori, ha espresso soddisfazione: "Lo scorso anno tutto si svolse sotto un sole cocente, quest’anno, invece, tanta pioggia. Nonostante questo il coinvolgimento delle persone, tra ragazzini, genitori e pubblico, è stato fantastico. Ha vinto il divertimento".

In pausa pranzo, ristoro servito ai bambini, e al pomeriggio fasi finali a Castelnovo Sotto.

In tardo pomeriggio premiazioni per tutti a partire dal sedicesimo posto a salire (Juventus premiata in anticipo perché doveva prendere un treno).

"Fantastico vedere, al momento della premiazione, il campo letteralmente colmo di bambini che hanno giocato circa 14-15 partite a testa", conclude Dall’Aglio, soddisfatto della giornata.

In foto il Progetto Intesa Under 12: in piedi da sinistra, Carretti, La Marra, Viesi, Falcone, Guidetti, Pandolfi, Campanini, Gambini e Bonazzi.

Accosciati: Ricciardi F., Saccani, Masini, Garuti, Ricciardi A., Zimbardi, Logorio, Casini

Non presente in fotografia: Micillo