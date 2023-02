Al PalaBigi arriva il Brescia Conad, devi uscire dalla crisi

Sfida salvezza tra squadre in crisi al PalaBigi, con la Conad (21) che alle 18 riceve la Consoli McDonald’s Brescia (23) cercando di chiudere una serie nera che dura da 5 gare e che l’ha fatta precipitare al penultimo posto della graduatoria di A2. Non se la passano meglio i lombardi, reduci da 4 stop di fila, che vogliono difendere i 2 punti di vantaggio e riscattare la sconfitta dell’andata, arrivata al tiebreak.

Qui Reggio. In un momento sicuramente non felice, c’è un precedente che fa ben sperare i padroni di casa: nella stagione 202021 i giallo-rossi cominciarono molto male, inanellando 5 stop nelle prime gare di campionato, per poi trovare il primo sorriso proprio con Brescia, travolta 3-0. Certo, per gettare il cuore oltre l’ostacolo servirà una prestazione concreta e senza i tanti, troppi errori che hanno costellato le ultime uscite: "Ho vissuto tante sfide salvezza nel corso della mia carriera da giocatore e questa non fa eccezione, presentandosi molto complessa. E’ una gara fondamentale, che vale una stagione: i ragazzi lo sanno e hanno affrontato gli allenamenti con impegno e concentrazione" spiega il vice di Luca Cantagalli, Fabio Fanuli. "Brescia ha un pizzico di esperienza in più di noi, ma giochiamo davanti al pubblico di casa: dobbiamo dimostrare di non essere quelli visti nel girone di ritorno.

Qui Brescia. Reduce dallo 0-3 interno con Ravenna, arrivato però con ben 3 assenze a causa di un virus, la formazione ospite vanta nelle sue fila lo schiacciatore Loglisci, che militò nelle fila reggiane nella stagione 202021. Coach Zambonardi si affida in cabina di regia all’esperienza di Tiberti, classe 1980, che gioca in diagonale con lo slovacco Petras, mentre in banda il cubano Gavilan affianca Galliani; al centro si alternano, Candeli, Esposito e Sarzi Sartori, mentre Franzoni è il libero. L’incontro sarà visibile in diretta streming su volleyballworld.tv, il biglietto sarà invece acquistabile in via Guasco.

Giovanili. Nel frattempo la società cittadina festeggia per la vittoria nel titolo provinciale Under 17 maschile del Pieve Volley Tricolore che, superando i Vigili del Fuoco, accede alla fase regionale. "Lo scorso anno abbiamo fallito l’obiettivo senza responsabilità, visto che nel finale di torneo si sono infortunati 3 titolari, stavolta ci siamo riscattati" il commento di coach Sirotti.