Al ’Pigal’ i calciatori cantano e ballano Ma il più scatenato è il preparatore Anitua

Karaoke, trenini, canti di gruppo. La festa dei giocatori della Reggiana, domenica, non è finita col giro nel bus scoperto per le vie del centro storico. Al rientro allo stadio, infatti, gli eroi della Serie B (staff tecnico compreso) hanno raggiunto, con le famiglie, il circolo "Pigal", per una cena tutti insieme.

In un contesto così festoso non poteva mancare la musica, protagonista assoluta: un microfono ha fatto il giro del salone, e in tanti si sono improvvisati cantanti, come Muroni, Guglielmotti, Rossi, Sciaudone e Rozzio (foto).

Momento canoro anche per il vice allenatore Alessio Baresi (che ieri ha compiuto 43 anni), che si è letteralmente lasciato andare cimentandosi col karaoke con "Vieni nel mio cuore" di Ultimo. Scatenato anche il preparatore atletico Esteban Anitua, che ha animato il classico "trenino" col tipico calore travolgente sudamericano, sempre microfono alla mano.

g.m.