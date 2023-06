Al posto di Stachezzini arriva coach Pantaleo

Per un allenatore che va, uno che arriva. Mentre la Bmr Basket 2000 ha ufficializzato il divorzio con coach Davide Diacci, che saluta dopo aver vinto il campionato di C Gold (la società cittadina è sempre più vicina a fare uno scambio di titoli e a giocare la C unica invece della B interregionale), la Pallacanestro Correggio ha ufficializzato il tecnico che prenderà il posto di Franco Stachezzini, non confermato dopo aver vinto l’ultima C Silver: a guidare i giallorossi sarà Davide Pantaleo (foto), classe 1989. Nel 2021 assistente nell’ambizioso Mo.Ba Modena, promosso dalla Serie D, ora è pronto per la prima avventura da capo allenatore al PalaPietri. Nel frattempo la Pallacanestro Scandiano saluta Fabio Franzoni e Riccardo Taddei, apprestandosi ad accogliere Francesco Riccò, in uscita da Montecchio al pari di Davide Vecchi.