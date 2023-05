Al Santo Stefano successo per Svensson Al Matilde si impongono Spattini e Vecchi Fossa

Sabato 13 maggio i golfisti reggiani hanno approfittato della pausa concessa dal maltempo per disputare le gare in programma. Al Golf Santo Stefano la Cheese Cup 2023 ha impegnato i giocatori sulla distanza di nove buche. Ha vinto Tommy Svensson con 39 colpi mentre Maurizio Barberini (13) ha preceduto Fabrizio Orsi (12) in prima categoria netta. Ottima prova in seconda per Giovanni Ardilli (20) che ha avuto la meglio su Nanni Diacci, a pari punteggio, premiato quale miglior senior. Miglior neofita Stefano Busacchi. Al Golf Matilde l’agonismo si è unito al divertimento nella seconda tappa del circuito Flott. La gara ha avuto la formula a coppie sulla distanza di 18 buche. Luca Spattini e Luca Vecchi Fossa sono stati i migliori assoluti grazie a un giro in 74 colpi. Nella combattutissima categoria netta Andrea Simone e Andrea Sabatino (45) hanno vinto il testa a testa con Domenico Vasapollo e Piergiovanni Crotti, distanziati di un solo colpo. Hanno completato il podio Silvano Tamagnini e Daniele Davoli (43) mentre Sonia Carbognani con Alberto Peroni (39) sono risultati la miglior coppia mista.

Andrea Ronchi