Al via i campionati italiani Albinea insegue il sogno

E’ davvero tutto pronto per la disputa dei campionati italiani di Pattinaggio Spettacolo e di Pattinaggio Sincronizzato "Coppa Myrenty", oltre al Trofeo Nazionale "Small Sincro" che si inaugurano oggi pomeriggio alle 16 al PalaBigi.

In realtà di prima mattina, presenti anche alcune classi di scuole della città che potranno incontrare il mondo del pattinaggio, sarà la volta delle prove della splendida pista in legno bianco da parte dei quasi 200 gruppi che sino a domenica si contenderanno undici titoli e già ieri pomeriggio all’interno del palasport risuonava musica a tutto volume e in centro città c’erano tante delle atlete che si esibiranno in questi giorni da protagoniste nell’impianto di via Guasco che sarà sicuramente gremito..

Oltre quattromila, infatti, i biglietti già venduti, circa 3000 i pass per atleti e tecnici, per oltre 10.000 persone che transiteranno dal PalaBigi in questo week-end. Prevista la diretta delle gare sul sito federale, attivato il servizio pasti.

L’organizzazione delle gare è dello Skating Club Albinea, con la formazione dello Small Sincro già in gara oggi pomeriggio. Alle 16, ben 29 Quartetti Divisione Nazionale daranno il via alle gare, ma dalle 18,40 alle 19,10 ecco i cinque gruppi Small.

Albinea presenterà il numero Latin Fuego, l’Accademia di Pattinaggio di Reggio si cimenterà nel Giardino dei Ciliegi. Presenti anche formazioni di San Lazzaro, Monza e Oderzo.

Da domani alle 14, poi, altre gare, mentre le società della nostra provincia torneranno in pista in pista sabato con il Sincro Junior di Albinea e domenica con l’Accademia di Pattinaggio ed Albinea, questa volta nella gare del Sincro Senior.

I titoli italiani, escluso proprio lo Small, daranno il visto per la partecipazione ai campionati europei di maggio in Portogallo e ai mondiali di settembre in Colombia.

Tra tutti i colori dei costumi e delle scenografie, a primeggiare saranno i tre colori della bandiera italiana, perché come dice il presidente di Albinea, Gianluca Silingardi, "campionati italiani e bandiera tricolore sono un tutt’uno inscindibile".

Sabato a suonare l’inno di Mameli ci sarà il Quartetto d’archi Flegreo, già presente a Sanremo.

Domenica, invece, la cerimonia di chiusura sarà curata da DjMazz, al secolo Andrea Mazzali, per una pista che per diversi minuti diventerà una vera e propria discoteca

Claudio Lavaggi