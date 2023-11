Al via il primo trofeo esordienti . In campo le bimbe di nove anni

Reggio Emilia è sempre più terra di basket.

Grazie alla collaborazione con i delegati FIP di Parma, dal primo weekend di Dicembre prenderà il via il primo Trofeo Esordienti Femminile Interprovinciale a cui parteciperanno, per la nostra provincia, le società cittadine di Arbor e US Reggio Emilia che si scontreranno con realtà storiche d’oltre Enza come Magik Parma, Noceto e Valtarese.

Al campionato prenderanno parte le bimbe nate nelle annate 2012, 2013 e 2014.

"Da due anni - commenta coach Gianmaria Tagliavini, responsabile minibasket dell’Arbor - la nostra società svolge attività femminile giovanile. Abbiamo già più di settanta ragazze suddivise in quattro gruppi giovanili e minibasket. L’obiettivo è far partecipare ogni squadra ad un campionato di riferimento. Il gruppo Esordienti conta circa 20 iscritte ed era ancora senza un campionato nel quale misurarsi con le pari età, quindi abbiamo accolto molto volentieri l’invito della FIP".

Sulla stessa lunghezza d’onda il responsabile minibasket dell’US Reggio Emilia, Giovanni Beltrami: "Abbiamo deciso di iscriverci al campionato per dare la possibilità alle ragazze di confrontarsi con realtà al di fuori della provincia e dare ulteriori stimoli di crescita al gruppo, permettendogli di misurarsi con società strutturate e di alto livello. Ci aspettiamo una crescita significativa sia sotto l’aspetto tecnico sia caratteriale della squadra".

Cesare Corbelli