Al via la Castelnovo né Monti Cup Si sfidano i campioni del futuro

Comincia alle 15,30 la sesta edizione della Castelnovo né Monti Cup, il torneo di pallavolo Under 17 che vedrà scendere in campo all’ombra della Pietra di Bismantova otto formazioni provenienti da Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto. A difendere i colori della nostra provincia, oltre alla Pieve Volley Tricolore, ci saranno Vigili del Fuoco e Volley Ball San Martino; a completare il quadro delle sfidanti, capeggiate dai campioni in carica della Power Diavoli Brugherio saranno New Volley Vizzolo, Pallavolo Massa Carrara, MonteVolley Montebelluna e Mandrillo Kosmos Zero Branco. La prima fase della manifestazione vede due gironi eliminatori da 4 squadre ciascuno, che porteranno poi alla finale prevista per sabato alle 15,45; gli impianti di gioco saranno il PalaGiovanelli, la palestra delle scuole medie ed il Palazzetto Bonicelli.

I partecipanti della Castelnovo né Monti Cup, inoltre, avranno la possibilità di partecipare domani alla visita guidata alla Pietra di Bismantova, in collaborazione col CAI, e alle latterie sociali del Parmigiano Reggiano di Montagna. Sempre domani nel centro storico del paese è previsto l’incontro con le autorità del territorio e il tradizionale gioco dello "Scusin". Nel pomeriggio odierno, per assistere alla sfida delle 17,15 tra Pieve Volley Tricolore e New Volley Vizzolo, in programma al già citato PalaBonicelli, sarà presente la prima squadra della Conad, fresca di salvezza conquistata domenica in Serie A2: i ragazzi di coach Fanuli saranno a bordo campo per sostenere i giovani compagni di squadra, prima dell’apericena in programma in serata in città dove ci sarà il classico "rompete le righe" di fine stagione.