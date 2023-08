Al via la prevendita Arbitrerà Santoro

È già attiva la prevendita per la sfida di domenica che vedrà la Reggiana affrontare il Monza al ‘Brianteo’ per i trentaduesimi di Coppa Italia (inizio alle 21,15 e diretta su Italia 1). Il settore riservato ai tifosi granata sarà la Curva Nord e i biglietti saranno in vendita al prezzo di 10 euro ciascuno fino alle 19 di domani. Il circuito di riferimento è Vivaticket, ma i tagliandi sono disponibili anche al Regia Store di via Piccard (aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). La Reggiana ricorda poi che l’acquisto per coloro che sono residenti in Emilia Romagna è riservato solo ai possessori della Regia Card (fidelity card del club). Il Gruppo Vandelli organizza la trasferta in pullman con partenza alle 16,30 (per informazioni rivolgersi al 3406280210). Ad arbitrare l’incontro sarà Alberto Santoro della sezione di Messina coadiuvato dagli assistenti saranno Miniutti e Ceolin. Il quarto ufficiale sarà Milone mentre al Var ci saranno Marini e Paganesi. Se le squadre chiuderanno in parità i 90 minuti sono previsti i supplementari e poi gli eventuali rigori.