Al via la prevendita per la sfida con il Monza Il Lecco allunga il contratto a Foschi fino al 2025

È già iniziata la prevendita per la sfida di domenica sera che, a partire dalle 21,15, vedrà la Reggiana affrontare il Monza in trasferta per i trentaduesimi di Coppa Italia. Il circuito online di riferimento è Vivaticket e il settore dedicato ai tifosi granata è la Curva Nord (colore giallo) il prezzo di ciascun biglietto è di 10 euro. Qualora dovesse passare il turno, la Reggiana affronterebbe poi, nei sedicesimi, previsti per il 1º novembre, la vincente della sfida tra Modena e Genoa. Nel frattempo Luciano Foschi, reggiano d’adozione e mister del Lecco, ha firmato il rinnovo di contratto fino al giugno del 2025. Ora manca solo l’ultimo passo con il Consiglio di Stato, previsto per il 29 agosto, che dovrebbe confermare il Lecco in Serie B e la riammissione del Brescia. Entrambe le squadre dovranno poi recuperare le prime tre giornate di campionato.