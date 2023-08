Alberto Neri rinforza Reggiolo

Prosegue la campagna di rafforzamento della Pallacanestro Reggiolo (Divisione Regionale 1), che ingaggia l’ala forte Alberto Neri, una lunga esperienza alle spalle con la maglia di Viadana in C Silver, oltre ad annate nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana e un campionato da senior a Luzzara. "Il giocatore ha deciso di venire da noi nonostante offerte di categoria superiore, darà solidità alla squadra" spiega coach Andrea Bosi. I bianco-rossi, inoltre, completano la cabina di regia con due Under: Nicola Crema torna all’ombra della Rocca dopo una stagione a Viadana, mentre Federico Finelli vuole mettersi alle spalle il brutto infortunio che lo ha costretto ai box nella passata stagione. In Divisione Regionale 2, invece, ennesime conferme per la Berrutiplastics Torre, che, dopo la retrocessione, potrà contare ancora sull’esperienza ed i centimetri di Alberto Davoli, classe 1990, oltre che sul pariruolo Matteo Magliani, classe 1996. Rimanendo in categoria, la Heron Bagnolo continua la propria campagna di rafforzamento, non solo sul campo: Stefano Croci, infatti, sarà il capo allenatore dell’Under 19.