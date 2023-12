Albinea alla semifinale scudetto

Semifinale scudetto per la formazione Over 40 maschile del CT Albinea, che domani alle 11 affronterà in casa nel penultimo atto del campionato nazionale di categoria la Padel Arena Perugia "bianca". La formazione reggiana si è fatta strada nel tabellone superando 2-0 in trasferta Cosenza, per poi avere la meglio con un sofferto 2-1 nel match interno col CT Taranto: Benassi e Morelli hanno aperto le danze col 7-6, 6-0 a Carofalo-Narciso, ma rimettere tutto in parità ci hanno pensato Sibilla e Maggiore, che hanno sconfitto 4-6, 6-3, 6-3 i padroni di casa Broggi e Manenti; lo stesso Broggi, in coppia con Benassi, ha firmato tuttavia il punto decisivo, grazie al 6-4, 6-3 a Sibilla-Gallicchio. Perugia si presenta in via Grandi dopo aver vinto il turno preliminare con Trento (2-1), prima delle vittorie 2-0 con la formazione "nera" del club umbro e l’altro 2-0 a Santa Margherita Ligure; nell’altra semifinale si affronteranno invece Monviso Sporting Club e Mas Padel Center.