Albinea cerca punti d’oro contro il fanalino di coda

Prima uscita interna stagionale per il Circolo Tennis Albinea, in campo alle 10 nella terza giornata della Serie A2 maschile a squadre. Dopo il pari all’esordio contro i brianzoli del Villasanta ed il turno di riposo, Bocchi e compagni affrontano in via Grandi il fanalino di coda Baratoff Pesaro, che dopo aver ceduto 5-1 nella prima giornata contro Santa Margherita Ligure, si è piegato con un netto 6-0 la settimana scorsa contro il già citato Villasanta.

Un’occasione d’oro, dunque, per i padroni di casa per portare a casa punti preziosi in chiave salvezza: nelle fila marchigiane il numero 1 è Nardi, 1.8 della classifica FIT, mentre lo straniero è l’elvetico Martinez; oltre al 2.3 De Rossi, inoltre, ci sono anche i vivai Sabattini, Giunta e Ruggeri. Albinea dovrebbe rispondere, oltre al già citato Bocchi, con Carli, Iemmi e Iotti, mentre in doppio potrebbe fare il suo esordio il veterano Motti, ex Top 100 della classifica ATP di doppio.

Si concluderà oggi a Correggio, invece, l’ultima tappa del circuito Junior Next Gen, che ha visto sfidarsi quasi 500 atleti nelle categorie Under 10, 12 e 14 femminili e maschili.