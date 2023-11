Albinea ospita Vicenza. Ma il cuore è leggero

Il Circolo Tennis Albinea chiude il campionato di Serie A2 ospitando alle 10 nella settima e ultima giornata il Tennis Comunali Vicenza. Messa in archivio la salvezza con un turno d’anticipo, traguardo ottenuto grazie ad un torneo di ottimo livello, la formazione del maestro Fava (nella foto, Lorenzo Bocchi) è quinta in classifica e può ambire, in caso di vittoria, a superare i capitolini del Colle degli Dei, attualmente a +1 ma impegnati nel turno di riposo, per centrare una platonica quarta piazza.

Di diverso avviso, ovviamente, i veneti: Vicenza è seconda e ha scontro diretto sfavorevole con la capolista Santa Margherita Ligure, ma ha bisogno di vincere per non essere scavalcata da Villasanta, mantenendo così il fattore campo favorevole nel primo turno dei playoff. Tra gli ospiti spicca lo sloveno Bedene, ex 43 della classifica ATP, che in carriera vanta vittorie su Fritz, Khachanov e Tritsipas.