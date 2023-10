Albinea pareggia a Casale Monferrato

Pareggio esterno per il Circolo Tennis Albinea. Nella quarta giornata di Serie A2 maschile a squadre, la formazione reggiana impatta 3-3 sui campi dell’SC Nuova Casale Monferrato: Cristian Carli porta a casa il punto dello 0-1 superando 6-3, 7-6 Alessandro De Michelis in un match comunque equilibrato; cade, non senza combattere, Leonardo Iemmi, che opposto a Roberto Iannaccone alza bandiera bianca dopo oltre due ore col punteggio di 6-2, 0-6, 6-3. Il numero uno albinetano, Lorenzo Bocchi, cede poi 6-4, 6-2 a Lukas Rosol, prontamente vendicato da un Tommaso Iotti che batte 6-2, 6-3 Romeo Spinolo.

Le sorti della contesa, a quel punto, sono affidate ai doppi: Rosol e Iannaccone hanno la meglio al super tie-break su Iotti ed il veterano Alessandro Motti (5-7, 6-1, 10-2), ma a salvaguardare l’imbattibilità stagionale degli ospiti sono Bocchi e Carli, vittoriosi 6-2, 6-4 su Demichelis-Pansecchi.

Albinea, attualmente quarta nel proprio raggruppamento, tornerà in campo domenica prossima a Velletri (Roma), ospite del Colle degli Dei.