Albinea, prova di carattere. Pari sui campi del Villasanta

Pari all’esordio per il Circolo Tennis Albinea nel campionato di Serie A2 maschile.

Sui campi brianzoli del Tennis Club Villasanta, la formazione reggiana parte in salita con il duplice 6-2 subito da Leonardo Iemmi per mano di Pietro Orlando Fellin, ma il carattere di Cristian Carli, vittorioso in rimonta 2-6, 7-5, 6-4 dopo quasi tre ore di battaglia su Davide Albertoni, vale il punto dell’1-1. Federico Arnaboldi manda i padroni di casa avanti dopo il 6-2, 6-3 al numero uno albinetano Lorenzo Bocchi, ma è ancora un match maratona a regalare il 2-2 con Tommaso Iotti che supera Andrea Borroni per 6-7, 6-4, 6-4.

L’esito della contesa, a quel punto, è affidato ai doppi: Iotti e Iemmi possono poco contro la coppia Arnaboldi-Albertoni, che si impone 6-3, 6-4 in un’ora di gioco; il definitivo 3-3, tuttavia, è opera di Bocchi e Carli, che partono forte nel primo parziale con Borroni e Fellin, aggiudicandoselo per 6-2, per poi chiudere 7-5 e regalare un punto prezioso ai compagni.