Alessia Baldini si mette al collo una medaglia Bouih chiude al 4° posto, che sorpresa Kyereme

Agli assoluti indoor d’atletica leggera di Ancona medaglia, di bronzo per Alessia Baldini, figlia di Stefano che esulta con la staffetta 4x2 giri della Fratellanza 1874 Modena che giunge terza in 3’44’’77. La Baldini si è trasferita da qualche anno alla Fratellanza dalla Corradini, proprio per ottenere certi risultati a livello nazionale e dunque la decisione è stata azzeccata. Yassin Bouih è quarto sui 3000 in 8’02’’53, mentre Sara Nestola è settima con il personale di 9’27’’89, un ottimo risultato. Ma a sorprendere è Michael Kyereme della Self che nei 60 piani si qualifica con il sesto tempo di 6’’74 e poi nella finale, quella della delusione di Jacobs, arriva quinto con il personale di 6’’70. Giulia Guarriello corre i 60 e stabilisce il personale di 7’’49, ottenendo il 10° posto, mentre Sandra Milena Ferrari è 20ª con 7’’61. Alessandro Bellelli, nel salto in alto è decimo con 2 metri.