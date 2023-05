Alessia Gennari festeggia lo scudetto con Conegliano

Alessia Gennari, la pallavolista di scuola Giovolley passata per due stagioni dalla Crovegli Cadelbosco, aggiunge un altro titolo in bacheca, quello di campionessa d’Italia con la formazione di Conegliano che ha sconfitto Milano nella decisiva gara-5 dei play-off. La Gennari, 31enne banda ricevitrice, aveva già vinto un titolo tricolore nella stagione 20142015 con Casalmaggiore: quest’anno, nelle file della Imoco Conegliano, ha già vinto la Supercoppa italiana, il campionato mondiale per club e la Coppa Italia. Non sempre titolare, Alessia, molto brava in fase di ricezione, ha dato il suo prezioso apporto in tutte le vittorie collezionate dalle venete.

La Gennari sarà invece assente nella formazione azzurra che giocherà la Nations League.