Alice non si batte

Si sono conclusi al Cere i 65esimi campionati provinciali outdoor di tennis. Il titolo open femminile è stato appannaggio della correggese Alice Vezzadini, testa di serie numero 1, sull’albinetana Emma Chiesi, prima di prendersi il titolo anche nel doppio con Beatrice Iemmi, superando le sammartinesi Marta Gazzetti ed Elisabetta Leoni. A livello maschile sorride Luca Grasso (CT Albinea) sul padrone di casa Luigi Fornaciari, mentre nel doppio l’ex top 100 Atp Alessandro Motti (CT Albinea) porta a casa il titolo insieme a Davide Ferretti (Cere). In quarta categoria dominio del CT Reggio, con vittorie di Giovanni Toschi e Paola Perotti nelle finali "in famiglia" con Francesco Del Zozzo e Francesca Paolini; nel doppio, invece, hurrà per Angelo Fantesini-Andrea Boni (CT Tricolore) e Chiara Curti-Martina Zanni (TC Parco Lido). Negli NC ancora CT Reggio sugli scudi con Stefano Vignali e Jessica Caluzzi, mentre tra i giovani il titolo Under 10 va a Mauà Thales Soncini (Cere) e Martina Sartori (CERE), quello Under 12 a Andrea Vescovini (CT Reggio) e Marta Gazzetti (S.Martino), quello Under 14 a Filippo Zotti (CT Reggio) e Giorgia Burani (CT Albinea), mentre nell’U16 si è assegnato solo il titolo maschile ad Alessandro Vignali (CT Reggio).