Alice racconta i sacrifici per diventare una calciatrice di successo

Oggi alle 18 alla Libreria All’Arco, in via Emilia Santo Stefano, viene presentato il libro "Volevo fare la calciatrice" (Minerva) di Alice Pignagnoli. Una storia di sacrificio e sudore nello sport, ma non solo di successo. L’autrice narra soprattutto la storia di tante sconfitte e fallimenti e di come la differenza sia il risultato di come si riesce a reagire sul campo. Alice è nata a Reggio nel marzo 1988. Si è laureata alla Iulm di Milano con una tesi sulla rappresentazione della donna nei media, col massimo dei voti. Portiere di calcio con oltre 250 presenze tra Serie A e Bm è sposata con Luca Lionetti, volto notissimo del calcio dilettanti. Nel 2020 è diventata mamma di Eva, mettendosi in evidenzia sui mass media per il rinnovo del contratto al settimo mese di gravidanza e suo rientro in campo ad appena cento giorni dal lieto evento.

Info: 0522-440065